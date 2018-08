Thierry Genicot interroge la relation entre les élèves du secondaire artistique et des patients en psychiatrie. Que s’apportent-ils les uns aux autres ? On le découvre dans les coulisses d’un spectacle conçu entre les élèves des sections arts plastiques et infographie de l’Institut Sainte-Thérèse et des patients de “La Croisée”, l’hôpital de jour du Centre Psychiatrique Saint-Bernard à Manage.