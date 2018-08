Par Ouï-dire - De Mozart et des Lumières, 10e épisode - 24/08/2018

Le fondateur de l’école de Médecine de Vienne est un certain Gerard van Swieten. Son fils, Gottfried, permettra à Mozart d’entrer en contact avec les œuvres de Bach et Haendel. Mozart s’en souviendra durant l’écriture de son requiem, citant à plusieurs reprises ses maîtres baroques et les compositeurs qu’il estime. La mort viendra ravir le compositeur durant l’écriture de son œuvre ultime ; « Fièvre miliaire aigue », peut-on lire comme cause de la mort dans le registre de décès de la cathédrale Saint-Etienne. Une réalisation de Cécile Poss et Marion Guillemette

Article lié De Mozart et des Lumières : les 10 épisodes