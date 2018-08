Par Ouï-dire - Requiem pour un bon élève - 20/08/2018

Martin Grenier est mort. Il s’est immolé par le feu, sur le parvis du Service Emploi Chômage. Martin y exerçait le métier de facilitateur, avant que cette fonction ne soit supprimée. Comment, pourquoi, au terme de quelle souffrance a-t-il commis l’irréparable ? Que voulait-il nous dire par son geste ? Et qui accuser ? Une fiction du Collectif 1chat1chat, écrite et réalisée par Pierre Lorquet, Luc Malghem et Sabine Ringelheim.