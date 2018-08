Par Ouï-dire - De Mozart et des Lumières, 9e épisode - 17/08/2018

« Lorsqu’une œuvre est achevée dans ma tête, je peux embrasser le tout en un coup d’œil » « Ici à Prague, j’ai constaté avec un énorme plaisir que tous ces gens s’amusaient fort à sautiller sur la musique de mon Figaro, adapté en contredanses et allemandes. Car ici, on ne parle que de Figaro ; on ne joue, ne sonne, ne chante, ne siffle que Figaro. On ne va voir d’autres opéra que Figaro et toujours Figaro. Un bien grand honneur pour moi » écrit fièrement Mozart qui se voit confier la commande d’un opéra pour la ville de Prague. Ce sera Don Giovanni qu’il écrira quelques mois après la mort de son père survenue le 28 mai 1787.