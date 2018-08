Il y a la thématique insoutenable et pourtant vécue par les Syriens réfugiés ici et une recherche sonore qui nous fait croire au pouvoir du réel. Nous sommes à Bruxelles et nous nous croyons en Syrie par la force et la beauté du son qui nous enveloppe et nous emmène dans l'intimité de ces vies blessées, reconstruites aussi par le patient travail d'atelier mené par Maëlle Grand Bossi et Cyril Mossé.