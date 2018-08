Par Ouï-dire - De Mozart et des Lumières, 8e épisode - 10/08/2018

« J’espère que vous pourrez me pardonner » « Mon très cher Père. J’ai étudié au moins mille livrets et même plus. Mais je n’en ai pratiquement pas trouvé un seul qui puisse me satisfaire, du moins sans apporter ici et là bien des modifications. Et même si un poète acceptait de s’en charger, il lui serait plus aisé d’en écrire un tout neuf » écrit Mozart. La collaboration entre le librettiste Lorenzo da Ponte et Mozart commencera en 1785 et donnera naissance à 3 chefs d’œuvre, Les Noces de Figaro, Don Giovanni et Cosi fan Tutte.