Par Ouï-dire - La dernière convocation, 2e partie - 18/07/2018

Deuxième temps de la rencontre avec Christine Van Acker autour de son texte « La dernière convocation » un pamphlet publié au Cactus Inébranlable. Un partage d’avis et d’expériences avec l’auteur et metteur en scène Veronika Mabardi, le guitariste Quentin Dujardin et l’écrivain Alain Dantinne autour du statut des artistes et leur confrontations régulières avec les services du Forem qui les pressent de toutes parts. Réalisation : Pascale Tison