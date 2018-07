Par Ouï-dire - Monsieur le Directeur - 03/07/2018

Monsieur le Directeur : ainsi commencent les courriers adressés au Directeur de la radio publique belge entre 1958 et 1968. Tous les prétextes sont bons pour prendre la plume : un auditeur se plaint de la diffusion d’une chanson aux paroles jugées trop osées, une jeune fille se demande comment devenir speakerine,... À travers une sélection de lettres entrelacée à des archives de la radio d’alors, ce documentaire de Corinne Dubien explore les façons de faire et d’écouter la radio, et nous interroge sur la place qu’elle occupe aujourd’hui dans nos vies.