Par Ouï-dire - Les ombres de Fukushima, 3e partie - 27/06/2018

Nous nous rapprochons un peu plus de l’épicentre, en nous rendant dans la ville de Fukushima, à l’extrémité Nord de la zone de contamination. Celle-ci ne s’est bien sûr pas propagée sous la forme d’une onde mais en fonction des vents du 11 mars 2011. Elle couvre une zone de 80 km à partir de la centrale nucléaire de Fukushima Daichi qui elle, se trouve au bord de l’océan et qui fut très vite submergée par les immenses vagues du tsunami. Une réalisation de David Collin et Didier Rossat, RTS.

