Par Ouï-dire - Manu Bonmariage, 2e partie - 19/06/2018

Manu Bonmariage, piler du cinéma documentaire belge, est à l’honneur à Flagey. Sa fille Emmanuelle nous donne au cinéma un portrait intime, simplement appelé « Manu ». Le film sera projeté le 21 juillet et une rétrospective de certains des films de Manu Bonmariage est en cours à Flagey en juin et juillet. L’occasion de réécouter un tête-à-tête singulier de 1999 entre Martine Cornil et Manu Bonmariage ; il y évoque le cultissime strip-tease à la RTBF.