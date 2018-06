L'apiculteur Jacques Dujardin a conçu et réalisé trois ruches sur le toit du Sénat belge. On le suit aussi dans son exposition au Centre Bruegel à Bruxelles qui se tient jusqu’au 30 juin. Une exposition unique sur le thème de la disparition et la nécessité urgente de préservation des abeilles, maillon essentiel de la vie sur Terre !