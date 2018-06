Par Ouï-dire - Les petits gouffres de Christina Mirjol, deuxième partie - 04/06/2018

Coup de cœur pour Christina Mirjol : Les petits gouffres Un grand texte, de grands acteurs et la magie fonctionne ! Les petits gouffres de Christina Mirjol auscultent la mémoire du quotidien quand le quotidien se met à boîter et tombe immanquablement dans la même faille. « Un puits » dira un des personnages. Et Christina Mirjol nous rappelle à quel point la texture de notre esprit est tissée d’incidents véniels qui vont pourtant revenir nous hanter des années plus tard. Et c’est toute la complexité sociale et une solitude irrévocable qui remontent à travers le filtre de l’écriture. Le frigo et le premier prix de poésie sont incarnés par Delphine Gardin et Philippe Drecq. Réalisation : Fabienne Pasau