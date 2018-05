Par Ouï-dire - Cinéma en liberté: regard sonore sur le festival de Cannes par Benoît Bories -...

La Quinzaine des réalisateurs, qui vient de se terminer à Cannes, est née en 1969 dans le sillage de mai 1968, portée par le renouveau du cinéma en Europe et en Amérique. Pour cette 50e édition, les organisateurs ont donc voulu rendre hommage à l'esprit de ces premières heures avec, entre autres, une exposition, un livre et une création sonore de Benoît Bories : Cinémas en liberté, mémoires sonores. Benoît Bories a voyagé dans le monde entier afin de rassembler des matériaux sonores (témoignages oraux, sons d'ambiance etc...) pour nous plonger dans l'atmosphère de la fin des années 1960. Cela donne une conversation imaginaire entre ceux qui ont fait la Quinzaine durant ses trois premières années, de 1969 à 1971. Les récits à la première personne se mêlent pour créer une mémoire collective de la Quinzaine.