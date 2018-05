Par Ouï-dire - La verrerie : une ruche humaine ? Le pays de Charleroi 1880-1930. - 24/05/2018

Une exposition iconographique au musée du verre à Marcinelle met en perspective les conditions de travail, les loisirs, les difficultés d’une vie d’ouvrier, dans ce qui fut l’un des secteurs industriels les plus importants de Wallonie : la verrerie. Des instantanés de vie d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont contribué à l’apogée de l’industrie du verre carolorégien entre la Belle Epoque et les Années Folles.