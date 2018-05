Par Ouï-dire - Mai 68 en Belgique: quatrième partie - 22/05/2018

Mai 68 en Belgique, une série en 5 épisodes de Pascale Tison, quatrième partie Mais que s’est-il vraiment passé en Belgique en mai 68 ? Et en particulier du côté des femmes : quelles traces pour aujourd’hui ? Marc Abramowicz évoque le militantisme de la vie quotidienne ; il sera à la tête d’un planning familial « Aimer à l’ULB » (qui existe encore aujourd’hui) à une période où la pilule vient d’arriver sur le marché ( en 1962) mais qui ne peut bénéficier d’aucune publicité. Michèle Seutin, syndicaliste à la FGTB, parle de sa jeunesse, de l’amour libre et des conséquences souvent explosives sur le couple. Les femmes ont-elles été aussi actives et présentes sur le front de mai 68 ? Isabelle Stengers replace le mouvement des femmes dans le contexte de mai 68 qui a, pour elle et pour d’autres, construit et constitué une nouvelle expérience. Prise de conscience et d’existence qui change le mode d’expérience par le collectif. Avec Isabelle Stengers, Michèle Seutin, Marc Abramowicz et Mony Elkaïm Réalisation : Pascale Tison