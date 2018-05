Par Ouï-dire - La vie quotidienne à Paris en 14-18 - 18/05/2018

En 1914, la déclaration de guerre surprendra les Français. Après le départ de la majorité des hommes pour le Front et la réquisition des voitures et des chevaux, les femmes, enfants et les quelques hommes qui restent à Paris s’organisent. Infirmières, marraines, petits métiers nés de la guerre, crieurs de journaux, Paris semble retrouver son visage de la Belle Epoque. Un entretien de Cécile Poss avec Philippe Mellot