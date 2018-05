Par Ouï-dire - Charles Plisnier raconté par François-Xavier Lavenne - 16/05/2018

Charles Plisnier raconté par François-Xavier Lavenne Communiste, chrétien, et militant wallon, Charles Plisnier est aussi notre premier prix Goncourt belge reçu en 1937 pour Faux-Passeports. François Xavier Lavenne, responsable de l’association Plisnier, fait revivre pour nous les élans et les contradictions du poète et du romancier. Déçu par son dernier voyage en Russie et ayant affirmé ses sympathies trotskistes en 1928, Charles Plisnier sera exclu du Parti communiste. Il rallie ensuite le POB et participe notamment à la campagne en faveur du célèbre plan défendu par Henri De Man. Plisnier se convertit ensuite au christianisme, sans abandonner ses convictions socialistes. Il participe notamment au Congrès national wallon de Liège en 1945, où il s'exprime dans le sens rattachiste2, option qu'il abandonne à la fin de sa vie où il prône une solution fédéraliste tant pour la Belgique que pour l'Europe. Avec des archives de la sonuma et des poèmes lus par François Xavier Lavenne. Réalisation : Pascale Tison