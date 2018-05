Par Ouï-dire - Mai 68 en Belgique : 3e épisode - 15/05/2018

Que nous a laissé cette période d’espoir flottant comme un drapeau ? Hugues Lepaige, journaliste, parle de la formation de l’intellectuel critique qui se développe à ce moment-là et qui ne le quittera plus. Isabelle Stengers, philosophe des sciences, évoque quant à elle le goût des questions qui l’a conduite à la philosophie à partir des sciences et parle d’une joie liée au possible par rapport à un plausible écrasant. Michèle Seutin, syndicaliste, parle de l’explosion des chiffres du chômage, inimaginable en 68. Avec Hugues Lepaige, Isabelle Stengers, Michèle Seutin, marc Abramowicz Réalisation : Pascale Tison