Benoît Bories pose la question de la place des gitans dans la société et plus particulièrement à Montpellier, dans le quartier des Barques. Entre joie de la communauté et enfermement communautaire, la question de l’éducation des enfants, le rôle central des femmes, des mères, et de celles qu’on appelle les Jayes, autrement dit les grands-mères gitanes.