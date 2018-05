« Une grande femme nue sur une frise les yeux bandés, conduite par un cochon à queue dorée. Voilà l’œuvre et elle a pour titre : Pornocratès» écrivait Félicien Rops en 1878. Rappel de la vie et de l’œuvre de l’artiste namurois avec quelques questions relatives aux censures d’alors et de maintenant. Avec entre autres, Véronique Carpiaux et Jacques Lennep. Au Musée Rops, à Namur jusqu’au 13 mai.