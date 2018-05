Par Ouï-dire - Yves Coppens, origines d'un homme, deuxième partie - 09/05/2018

Yves Coppens nous a donné un entretien fleuve où il revient avec passion, à 83 ans, sur sa vie. Tout commence par l’archéologie pendant ses années bretonnes où il fouille les champs voisins puis les dolmens ; à 20 ans, il découvre une sépulture gauloise inviolée avec le dolmen de l’île de Carn. Il sera scientifique, biologiste puis paléontologue. Au cœur des sciences de la vie et de la terre, il nous parle de sa découvert, avec deux amis, de Lucy en Ethiopie en 1974 ; elle a 20 ans, mesure un mètre dix, et leur découverte sera patiente et lente . Lucy a plus de trois millions d’années et est toujours un sujet d’investigation scientifique, en plus d’être un mythe. Réalisation : Pascale Tison