Par Ouï-dire - Mai 68 en Belgique, 2e épisode - 08/05/2018

Mais que s’est-il vraiment passé en Belgique en mai 68 ? Marc Abramowicz était étudiant en psychologie à l’ULB; il revient sur les événements des étudiants à l’université et de la fondation d’Aimer à l’ULB au sein de laquelle il a ensuite travaillé 33 ans. Hugues Lepaige se souvient d’une manifestation qui va en engendrer les suivantes. Mony Elkaïm, psychiatre et écrivain, étudiant à l’ULB, va présider les assemblées libres. Histoire de se rappeler que le drapeau rouge et noir de l’anarchie a flotté deux mois sur les bâtiments de l’ULB.