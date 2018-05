Par Ouï-dire - Yves Coppens: Origines de l'homme, origines d'un homme! - 02/05/2018

Yves Coppens: origines de l’homme, origines d’un homme! Yves Coppens nous a donné un entretien fleuve où il revient avec passion, à 83 ans, sur sa vie. Passionné par la Préhistoire depuis son enfance, Yves Coppens, paléoanthropologue, professeur émérite au Collège de France, a commencé sa carrière de chercheur par quelques travaux de fouilles et de prospection en Bretagne dont il est originaire. Entré au Centre National de la Recherche Scientifique en 1956, il va s'intéresser alors à des périodes beaucoup plus anciennes et des pays beaucoup plus lointains. Il monte à partir de 1960, d'importantes expéditions, d'abord seul, au Tchad, puis en collaboration internationale en Éthiopie (vallée de l'Omo et bassin de l'Afar) ainsi que des missions exploratoires en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, en Indonésie. D’abord spécialiste de mammifères à trompe, il découvre un "joli caillou" au Tchad qui se révèle être un intéressant fragment de crâne d'hominidé. "Il m'a permis d'entrer d'emblée dans la cour des grands". Il a publié son autobiographie chez Odile Jacob Un entretien signé Pascale Tison