Par Ouï-dire - Un monde vécu de Claire Gatineau et Yves Robic, deuxième partie - 24/04/2018

Un monde vécu d’Yves Robic et Claire Gatineau, deuxième partie On poursuit le voyage, initié par Claire Gatineau et Yves Robic, fait de rencontres, auprès de ceux et celles qui ne veulent pas se laisser déposséder par la logique de l’agriculture industrielle. Un documentaire sur la reconquête d’un monde de savoir-faire et d’expérience, d’"un monde vécu" comme l’écrivait André Gorz. Une réflexion sur la nécessaire reconquête de notre liberté.