Par ouï-dire - L'écorce et le noyau de Marie-Laurence Rancourt et Mehdi Cayenne - 20/04/2018

C'est sur une lettre échangée entre Mehdi et son père durant leur séparation qui dura plus de 10 ans que s’ouvre le très beau documentaire de Marie-Laurence Rancourt et Mehdi Cayenne. C’est un récit d’un point de vue intime sur l'immigration d'une famille franco-algérienne confrontée au racisme, en France comme au Québec. Une production de Magnéto avec le soutien de la Scam et de l’acsr.