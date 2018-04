« On air » de Laurence Vielle, Jean-Michel Agius et Eric D’Agostino est une pièce sonore remplie d’urgences : celle de respirer, de traquer la respiration en nous, du premier souffle à celui qui sera le dernier. Le tout est entrecoupé d’une musique de Catherine Graindorge et d’entretiens avec des malades en fin de vie.