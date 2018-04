Par Ouï-dire - Photographie et architecture : 'Paradis infernaux / Enfers paradisiaques' -...

A l'occasion de la Triennale Photographie et Architecture qui se tient en ce moment à la Faculté d'architecture La Cambre Horta de l'ULB, Thierry Genicot interroge les enjeux de la thématique "Paradis infernaux / Enfers paradisiaques". Avec son commissaire et initiateur, l'architecte et enseignant Marc Mawet, et le doyen Pablo Lhoas, avec les photographes Nick Hannes, Sandrine Marc et Emilie Vialet.