Par Ouï-dire - Le pasteur à la voix de chanteur: Martin Luther King - 04/04/2018

Une plongée dans l’Amérique ségréguée et la révolution des droits civiques des noirs américains. Martin Luther King, surnommé le Gandhi noir, avait rencontré Gandhi et avait fait sienne sa lutte non-violente. À l'occupation pacifique (sit-in) de restaurants, de parcs, de piscines interdits aux Noirs, succèdent des marches de protestation contre le racisme. Peu à peu, la Cour suprême impose l’ouverture à tous des lieux publics interdits. En réponse au célèbre discours « I have a dream », le président Lyndon Baines Johnson signe le Civil Rights Act qui instaure, en 1964, la fin de la ségrégation dans les lieux publics. King atteint le sommet de sa popularité quand, la même année, à l'âge de trente-cinq ans, il est le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix. En 1965, le Voting Rights Act renforce le contrôle de l'État fédéral sur le processus électoral et protège enfin les droits civiques des Noirs américains. C'est la fin officielle de l'apartheid dans lequel persistaient les États du Sud, un siècle après l'abolition de l'esclavage . Ce que raconte tragiquement l’histoire du pasteur noir assassiné est la passion concomitante de l’Amérique pour la liberté et celle pour l’esclavage. Il est 18 h 01 à Memphis, ce 4 avril 1968, quand une balle vient de trancher la gorge de Martin Luther King et d’éteindre pour toujours une voix capable de faire chanter l’espoir. Un portrait tissé d’archives de la Sonuma, de l’Ina, des lettres du pasteur Martin Luther King et d’extraits de « Mohamed Ali, un destin américain » réalisé par Alexandra Longuet. Une réalisation de Jacques Lemaire