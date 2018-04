Gérald Wang nous parle de son île. Ce n'est pas un endroit où on se laisse vivre, c'est un endroit où l'on ressent que l'on vit. Entre poésie sonore et documentaire, "Ici, sur le caillou" raconte ces gens qui ont décidé de vivre au large. Fragments from Africa est une carte postale sonore composée d’enregistrements réalisés dans différents pays d’Afrique où Jeanne Debarsy a voyagé.