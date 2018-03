La Province de Liège et deux artistes créent une fondation dédiée aux arts plastiques. L’occasion de sauver, de mettre en valeur un patrimoine qui pourrait se perdre. Elle propose une exposition au Musée de la Boverie à Liège, consacrée à ses fondateurs Guy Vandeloise et Juliette Rousseff, deux plasticiens philosophes épris de sens et de beauté.