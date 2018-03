Par Ouï-dire - Nouvelles primées par la Fédération Wallonie-Bruxelles - 26/03/2018

Concours de Nouvelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles La soirée est dédiée aux nouvelles et au concours lancé par la Fédération Wallonie Bruxelles chaque année autour d’un thème. Adeline Dieudonné et son Amarula lu par Delphine Gardin , lauréat RTBF du Concours de nouvelles en 2016-2017 déclinait le thème du pousse-café. Un pousse-café singulier où le tête à tête rituel entre un vieil homme et une jeune femme finit en apothéose. Une mise en ondes de Laurence Vandeplas Faut pas rêver de Luc Dupont, lu par Philippe Drecq , décrit le monde d’une enfance solidaire et joyeuse dans un espace dont le partage s’improvise ; c’est le lauréat RTBF du Concours de nouvelles 2015-2016 . Le thème tournait autour des utopies. Un mise en ondes de Jonathan Remy et Pascale Tison Puis vient le temps d’une rêverie sonore imaginée par Benoit Bories avec Gateway soutenu par l'Institut Français, la ville de Toulouse et l'Alliance Française.