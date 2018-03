Par Ouï-dire - Robert Badinter, le combat d'une vie - 27/03/2018

L'avocat, essayiste et homme politique français Robert Badinter fera voter, le 30 septembre 1981, quatre mois après la victoire de la Gauche à la présidentielle, la suppression de la peine de mort en France. Un acquis fondamental dont il débattait un an plus tôt avec Michèle Cédric. Robert Badinter aujourd’hui nonagénaire reste très critique quant à la politique du président actuel concernant la justice et le recours constant à la prison.