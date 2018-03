Par Ouï-dire - Henri Gougaud - 14/03/2018

Henri Gougaud : un homme de l’oral Henri Gougaud est conteur, homme de radio, chanteur : tout passe par sa voix. De passage à Bruxelles avec son dernier livre de contes, « La clé des cœurs », il retrace son voyage de la radio à la chanson. A l'âge de 17 ans, il voulait être poète sinon rien. Il sera d'abord parolier pour Juliette Gréco, Jean Ferrat, Serge Reggiani et les Frères Jacques. Nous sommes dans les années 60. Dix ans plus tard, sa notoriété grandit. Henri Gougaud est, en effet, invité à faire un remplacement à "Marche ou rêve", l'émission de Claude Villiers sur France Inter. Il reviendra chaque matin. Depuis il conte et écoute. Réalisation : Pascale Tison