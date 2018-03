Par Ouï-dire - David Le Breton: disparaître de soi, deuxième partie - 28/02/2018

Rencontre avec David Le Breton, deuxième partie David Le Breton est un anthropologue et un sociologue singulier : il s’est intéressé à des questions intimes comme la douleur, salvatrice comme la marche, profonde comme le silence ; c’est un sociologue du pas de côté, celui qui nous permet de mieux vivre. Son dernier livre « Tenir » est une exploration de la douleur quand elle devient chronique. David Le Breton s’est penché sur les mises en jeu du corps qu'il a notamment étudiées à travers les conduites à risque et les tatouages. Blessures du corps, blessures d’existence. Une équation qu’il a détaillée par le menu. Dans cette seconde partie, il parle de la douleur chronique, de la marche et de son parcours scolaire chaotique où l’écriture donnait sens et poids aux jours. Rencontre avec pascale Tison