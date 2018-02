Jean Marais nous a quittés il y a 20 ans. Il se disait serviteur de la poésie et proclamait sa chance depuis qu’il avait été recalé au conservatoire. Et proclamer sa chance porte chance. Jean Marais n’en a jamais manqué. On le retrouve à travers un montage d'archives de la Sonuma, où il évoque son enfance, sa carrière, ses passions, et bien sûr Jean Cocteau.