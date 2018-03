Au Familistère de Guise : des machines au service du peuple. Godin et la mécanique (jusqu’au 24 juin). Nos guides seront Frédéric Panni et Claudine Cartier. Ils nous expliqueront que l’utopie au Familistère sera d’une nature industrielle et que le projet technologique est la promesse d’une transformation sociale radicale… Nous sommes dans les années 1860…