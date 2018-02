Small is beautifull a sa version muséale ; le musée du petit format est situé à Viroinval et expose des œuvres qui au départ n’excèdent pas le format A4. Visite du musée avec sa présidente, Hélène Martiat et son fondateur, le graveur Gabriel Belgeonne. Le Monde Invisible est soutenu par le Service des Arts plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.