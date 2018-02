Par Ouî-dire - Paul Danblon en compagnie de Martine Cornil - 20/02/2018

Paul Danblon vient de nous quitter à l’âge de 86 ans. Paul Danblon fait partie de ceux qui nous ont fait aimer les sciences, qui nous ont fait nous questionner sur le naturel, le surnaturel, l’existentiel. Il évoquait avec Martine Cornil en 2008 ses souvenirs d’enfance dans une famille modeste. Bon musicien, il n’a jamais douté de rien. Il aura été un étudiant toute sa vie dans différents domaines. Il est entré en sciences et en philosophie matérialiste et il restait un défenseur du progrès et de la laïcité. Il entre à l’INR en 1953, où il propose rapidement des émissions de vulgarisation scientifique. A 61 ans, il devient Directeur de l’Opéra royal de Wallonie, étant auparavant compositeur. Mais le contact avec le monde politique fut une déception. Paul Danblon était avant tout un amoureux du bonheur.