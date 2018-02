Le projet Private Choices met en exergue 11 collections bruxelloises qui rassemblent des œuvres d’artistes belges et internationaux, artistes renommés et jeunes créateurs, pour tenter de dévoiler la singularité de chacune. Par le biais de choix réalisés en concertation avec les collectionneurs, c’est une partie de leur vision de l’art et de la vie qui se découvre.