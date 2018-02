Prendre sa vie à bras le corps et décoloniser l’imaginaire est le projet singulier de Caroline Boillet et Pauline Chevalier. Pour cela, des femmes, des adolescentes passent par l’auto-défense et la confidence dans le cadre d’un stage. Pour respirer et ouvrir les yeux sur la domination. Avec le soutien du Fond d’Aide à la Création Radiophonique de La Fédération Wallonie Bruxelles et du GSARA