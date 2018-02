Par Ouï-dire - Dis-moi, zeg het maar in't frans, de Véronika Mabardi - 05/02/2018

En 2005, lors d'une table ronde à Anvers, on présente : Veronika Mabardi, schrijfster. Au moment où le mot est prononcé, une drôle d'émotion l'envahit. Une jubilation enfantine : oui, schrijfster, c'était bien elle. Comme elle est bilingue, elle propose de continuer en néerlandais. Mais les mots ne sortent pas. Comment récupérer cette langue, abandonnée à neuf ans, lorsque l'Université de Louvain s'est installée à Louvain-la-neuve ? Mot après mot, elle se trouve embarquée sur un chemin hasardeux, de rencontre en rencontre, entre mémoire et imagination, d'une langue à l'autre. C’est ce chemin que l’on parcourt avec elle avec Dis-moi, zeg het maar in 't frans.

Un docu-récit radiophonique de Veronika Mabardi soutenu par le Fonds D’aide à la Création Radiophonique Montage, mixage : Quentin jacques