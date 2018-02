Par Ouï-dire - Patrick Roegiers: Le roi, Donald Duck et les vacances du dessinateur - 31/01/2018

Patrick Roegiers : Le roi, Donald Duck et les vacances d’un dessinateur Léopold III croise Hergé sur les rives d’un lac Léman : trop beau pour être vrai ? C’est le scénario d’une œuvre de fiction qu’a écrit Patrick Roegiers. La Belgique c’est le terreau de son œuvre mais c’est une terre qu’il a fuie il y a longtemps déjà. De ce dernier livre, il nous dit que c’est un adieu à la Belgique ; mais faut-il le croire ? Hergé et Léopold III jouent leur propre rôle alors que d’autres sont pris en charge par des actrices américaines que Roegiers convoque avec bonheur. Chaplin n’est pas loin qui habitait Vevey et Tex Avery rejoint d’un pas de danse les deux frères ennemis que furent Charles et Léopold III pour une danse de claquettes mimée en sons par l’auteur du roman ! Une évocation en sons et en images de notre imaginaire collectif.