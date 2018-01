Par ouï-dire - Luc Beyer de Ryke - 30/01/2018

Luc Beyer de Ryke vient de nous quitter à 84 ans. Luc Beyer de Ryke a présenté le JT pendant 18 ans, entre 1961 et 1979. Il a ensuite embrassé une carrière politique, notamment comme conseiller communal libéral puis provincial à Gand. Il a été député européen. Mais cet homme, curieux de tout, a beau avoir délaissé le micro pour les bancs parlementaires, sa carte de presse a toujours primé sur sa carte de parti. Deux jours avant son décès, il faisait un entretien brillant à la radio protestante sur l’Arabie Saoudite dont il revenait. Luc Beyer présente au micro de Claudine Castelnau sa fonction de parlementaire européen, chapeauté par la figure éminente de Simone Weil, qui?lui a permis, au fil du temps,?de se charger de quantité de postes intéressants?tournant autour de?la politique du monde arabe. Il revient ensuite sur la raison pour laquelle il a été envoyé?récemment en Arabie Saoudite. Ce dernier explique, que son âge avancé?lui a permis de rencontrer à l'époque, à?l'Elysée, le roi Fayçal ben Abdelaziz qui était venu rendre visite au Général de Gaulle pour écouter des spécialistes- dont?il faisait partie -?parler du contexte social et historique de mai 68. Ce contexte?libérateur n'est pas sans lien avec le dernier voyage qu'il vient d'effectuer en Arabie Saoudite, où le prince Ben Salman conduit actuellement une réforme sociétale. Malgré le caractère autoritaire du futur monarque, une partie des réformes qu'il souhaite amener au pays sont louables et laissent transparaitre la possibilité d'une véritable émancipation de la femme d’après Luc Beyer. Il souligne le manque?de fonds de l'Etat d'Arabie saoudite-?que la guerre du Yemen?a littéralement anéantis- et explique que face à cette situation, le gouvernement a décidé de détenir enfermé au Ritz (l'hôtel de luxe) environ 300 princes. Ces derniers sont libérés progressivement de leur cage dorée en fonction de la générosité dont ils "acceptent" de faire preuve… Ensuite on retrouve Luc Beyer dans une archive de 1994 avec la comédienne Suzy Falk. Du rire en perspective….