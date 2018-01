Par Ouï-Dire - Le monde invisible: exposition à la caserne Dossin - 25/01/2018

Le passage du témoin à la caserne Dossin à Malines : une exposition et un livre La réédition actualisée du livre "Le Passage du Témoin" publié en 1995 par les éditions de La Lettre volée, en partenariat avec la Fondation Auschwitz et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comprend les 37 portraits photographiques d'André Goldberg actuellement exposés au Musée « Kazerne Dossin » à Malines jusqu'au 30 janvier 2018, accompagnés des 37 témoignages de ces rescapés des camps de concentration et d'extermination nazis, recueillis par Dominique Rozenberg. Thierry Genicot s’est rendu à Malines dans la Caserne d’où, durant les années quarante, partaient les sinistres convois vers les camps de la mort. Par ailleurs, dans cette émission seront rediffusées deux extraits d’entretiens avec deux rescapés aujourd’hui disparus : Maurice Goldstein et Rosa Ehrlich (épouse Goldstein)… Le Monde Invisible est soutenu par le Service des Arts plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.