Par Ouï-dire - Terre, clopes et caféine - 26/01/2018

Terre, clopes et caféine : portrait d’un fossoyeur par Arnaud Meulemans et Justine Dauchot Portrait d’un métier de la mort. Celui d’un fossoyeur, Patrick. A travers son expérience, s’improvise une balade à la découverte des allées silencieuses du lieu emblématique que représente le cimetière d’Ixelles. Patrick évoque les corps qui reposent sous la terre, se souvient de ceux qui n’y sont plus. En s’enfonçant davantage dans les allées, entre tombes fraîchement creusées et fleurs fanées, la personnalité du jeune fossoyeur se dévoile. Production?: Empreinte Avec le vent par Jeanne Debarsy Tout d’abord, il y a le souffle, celui qui rassure…Ensuite arrive le son, celui qui raconte… Virginia, Aram et Vardan soufflent leurs émotions et de ce souffle nous parviennent leurs histoires. L’histoire de l’exil, des souvenirs d’Arménie, un jour où le vent s’est levé et où il a fallu tout quitter. Avec les voix de Virginia et Aram Kerovpyan et Vardan Hovanissian Réalisation et technique : Jeanne Debarsy Production?: Une co-production de l'acsr (Empreinte) et de Babelfish asbl, avec le soutien du FACR de la Fédération Wallonie-Bruxelles