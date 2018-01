Par Ouï-dire - Requiem pour un bon élève de Pierre Lorquet, Luc Malghem et Sabine Ringelheim -...

Requiem pour un bon élève de Pierre Lorquet, Luc Malghem et Sabine Ringelheim Martin Grenier est mort. Il s’est immolé par le feu, sur le parvis du Service Emploi Chômage. Martin y exerçait le métier de facilitateur, avant que cette fonction ne soit supprimée. Comment, pourquoi, au terme de quelle souffrance a-t-il commis l’irréparable ? Que voulait-il nous dire par son geste ? Et qui accuser ? L’émission « Le monde dans sa chute » renvient sur l’événement, en compagnie de la réalisatrice d’un film d’entreprise avorté dont Martin Grenier aurait dû être le centre. Mais rapidement l’émission déborde, des voix s’entrecroisent, se répondent, prennent leur envol, décrivant un monde tout droit venu d’un futur proche, pas forcément enviable. Nous voilà prévenus. Conçu pour être écouté de manière autonome, Requiem pour un bon élève constitue le volet radiophonique d’un dispositif transmédia autour de la vie (et de la mort) du dernier facilitateur du Service Emploi Chômage. Requiem pour un bon élève est une fiction du Collectif 1chat1chat, écrite et réalisée par Pierre Lorquet, Luc Malghem et Sabine Ringelheim.