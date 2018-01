L’Intime & Le Monde présente 3 plasticiens contemporains bruxellois : une installatrice, Marianne Berenhaut, et deux peintres, Sarah Kaliski et Arié Mandelbaum. Ils jouent d’ incessants allers-retours de l’intime des corps souffrants et désirants aux horreurs infligées par l’Histoire. Au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris jusqu’au 4 février 2018.