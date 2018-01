Le wallon est une langue qui évoque la convivialité. Même si on ne le parle pas, la musicalité des mots a un air de famille. Pascale Baidak avait rencontré en 2003 pour La quatrième dimension de Stéphane Dupont, Marcel, instituteur retraité, à Houffalize et André, professeur et apiculteur, et leurs compagnons de ce qu’ils appellent la copinerie : un groupe qui se réunit pour parler en wallon et établir un dictionnaire.