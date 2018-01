Par Ouï-dire - Roalnd Barthes par Roland Barthes - 10/01/2018

Roland Barthes par Roland Barthes est un montage d’archives où l’écrivain explique les démêlés qu’il a toujours eus avec le spontané . Il y évoque aussi l’exigence de la délicatesse par angoisse, par peur de la blessure et soif du comblement. La préoccupation du sémiologue Roland Barthes a été d’écrire un imaginaire collectif de la modernité, faire ce que les encyclopédistes ont fait de leur temps, construire une encyclopédie non plus du savoir mais des symboles humains. Des archives de la Sonuma et de l’Ina, des lectures de ses incomparables textes. Une leçon en effet de délicatesse à travers sa parole et ses textes.