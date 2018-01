Par Ouï-dire - Jean d'Ormesson - 09/01/2018

Bien sûr on l’a beaucoup entendu Jean D’ormesson juste après son décès. Mais cette voix, cette diction inimitable, cette intelligence joviale et malicieuse , je les ai retrouvées intactes dans mes souvenirs et dans nos archives. En 1981, Jacques Bourlez le mettait à la question autour de son livre « Dieu sa vie son œuvre ». Jean d’Ormesson y disait son désir d’écrire un roman populaire sur une tentative métaphysique. 20 ans plus tard, Martine Cornil le recevait pour son livre « Voyez comme on danse ». Dans les deux entretiens il affirmait la nécessité du bonheur et rien que pour cela, merci Jean d’Ormesson.